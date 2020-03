Motherland: Fort Salem : Les sorcières s’engagent dans l’armée dès ce soir sur Freeform

Freeform a misé sur la dramédie familiale en ce début d’année avec Party of Five et Everything’s Gonna Be Okay. La chaine américaine change de registre à l’approche du printemps avec le lancement de Motherland: Fort Salem, qui nous ramène dans l’univers de la fantasy urbaine à partir de ce mardi 18 mars 2020.

Nous venant d’Eliot Laurence (Claws), Motherland: Fort Salem prend place dans une version alternative de notre réalité dans laquelle les sorcières existent. Dans le but de ne plus être persécutées, elles ont passé un accord avec le gouvernement américain il y a 300 ans de cela. Au lieu d’être brûlées vives, elles vont combattre pour leur pays.

De nos jours, l’histoire suit le parcours de trois jeunes sorcières, des débuts de leur entrainement au combat (impliquant l’utilisation de la magie) à leurs déploiements sur le terrain. Elles devront affronter des menaces terroristes, faisant face à des armes surnaturelles.

Motherland: Fort Salem saison 1 se compose de 10 épisodes et réunit dans sa distribution Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm, Demetria McKinney et Ashley Nicole Williams.

