Mrs America : L’histoire d’une militante anti-féministe, à partir de ce soir sur Hulu, FX et demain sur Canal+

FX et Hulu explorent une une page de l’histoire américaine en compagnie de Cate Blanchett, avec Mrs America en revenant sur le combat d’une militante anti-féministe à partir de ce mercredi 15 avril, et dès le lendemain en France sur Canal+ Séries.

Nous venant de Dahvi Waller, Mrs. America prend place aux États-Unis dans les années 1970. Avocate et mère au foyer modèle de six enfants, Phyllis Schlafly est également une activiste conservatrice. Lorsqu’elle prend la tête du mouvement pour empêcher la ratification de l’amendement qui vise à garantir l’égalité des droits entre les sexes, elle déchaîne la colère des féministes, Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug et Jill Ruckelshaus.

La série explore ainsi le Mouvement de libération des femmes des années 70, deuxième vague du féminisme, comment le conflit a aidé à faire émerger la Moral Majority (organisation politique des États-Unis aujourd’hui dissoute) et a modifié le paysage politique.

Mrs. America met à l’affiche Cate Blanchett dans la peau de Phyllis Schlafly, entourée par Uzo Aduba (Shirley Chisholm), Rose Byrne (Gloria Steinem), Kayli Carter,Ari Graynor (Brenda Feigen), Melanie Lynskey, James Marsden (Phil Crane), Margo Martindale (Bella Abzug), Sarah Paulson, John Slattery (Fred Schlafly), Jeanne Tripplehorn (Eleanor Schlafly), Tracey Ullman (Betty Friedan) et Elizabeth Banks (Jill Ruckelshaus).

