Mythic Quest: Raven’s Banquet : L’équipe de Philadelphia fait du jeu vidéo, dès à présent sur Apple TV+

Bien que l’offre Apple TV+ est assez maigre pour le moment, elle continue de grossir doucement et surement. En ce début d’année, le service de streaming ajoute ainsi une nouvelle comédie à son catalogue, Mythic Quest: Raven’s Banquet, dont l’intégralité de la saison 1 a été mise en ligne aujourd’hui.

Développée par Rob McElhenney et Megan Ganz (et notamment produite par Charlie Day) de It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest: Raven’s Banquet se propose de nous plonger dans la folie régnant au cœur d’un studio de développement de jeux vidéos.

Plus précisément, nous allons rencontrer l’équipe derrière le jeu (fictionnel) Mythic Quest alors que le développement de l’extension Raven’s Banquet est en cours et cela est compliqué par le comportement de plus en plus incontrôlable du directeur créatif narcissique, Iam Grimm (Rob McElhenney). Son attitude commence à affecter toute l’équipe, notamment son incapacité à partager le crédit pour le travail accompli.

Au niveau du casting, cette première saison de Mythic Quest: Raven’s Banquet rassemble, autour de Rob McElhenney, David Hornsby (Philadelphia), F. Murray Abraham (Homeland), Imani Hakim (Everybody Hates Chris), Danny Pudi (Community), Ashley Burch (Life is Strange) et Charlotte Nicdao (Childhood’s End).

