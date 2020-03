Narcos : Mexico Saison 1 : L’ascension de Félix Gallardo commence ce week-end sur la chaine Action

Après avoir combattu Pablo Escobar et le Cartel de Cali en Colombie dans Narcos, la saga se poursuit au Mexique dans Narcos: Mexico. La première saison de cette série Netflix arrive sur la chaine française Action à partir de ce week-end, tous les samedis à 20h50 dès ce 14 mars.

Comme la saison 3 de Narcos nous l’a montré, le Mexique servit à distribuer une partie de la drogue colombienne et cette première saison de Narcos: Mexiconous ramène ainsi au début de la guerre contre la drogue au Mexique dans les années 1980. On revient ainsi sur l’histoire vraie de l’ascension du cartel de Guadalajara et de Félix Gallardo (Diego Luna) qui rassemble tous les trafiquants du pays dans le but de construire un véritable empire.

L’agent de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña) déménage à Guadalajara avec sa famille pour prendre ses nouvelles fonctions. Il réalise sans tarder que son combat contre le Cartel sera bien plus ardu qu’il ne le pensait. Tandis que Kiki collecte des informations sur Félix Gallardo, une série d’événements tragiques se déroule, affectant le commerce de la drogue et la guerre contre celle-ci pour les années à venir.

Composée de 10 épisodess, cette saison 1 de Narcos: Mexico met donc à l’affiche Diego Luna et Michael Peña, mais aussi Joaquín Cosío, Alyssa Diaz, Jackie Earle Haley, Tenoch Huerta, Matt Letscher, Teresa Ruiz, Fernanda Urrejola et José María Yazpik.

Ajoutons que la saison 2 de Narcos: Mexico a été mise en ligne il y a un mois de cela, et le service de streaming n’a pas encore annoncé si oui ou non il y aurait une saison 3.

Tags : Narcos moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.