Narcos: Mexico Saison 2 : La trahison est au menu du premier teaser-trailer, à un mois du lancement sur Netflix

L’un des retours de série les plus attendus en ce début d’année sur Netflix est celui de Narcos: Mexico dont la saison 2 (la saison 5 de la franchise) est teasée aujourd’hui avec un nouveau court trailer. La série reviendra en effet le 13 février 2020 sur la plateforme de streaming.

Cette saison 2 de Narcos: Mexico reprendra naturellement là où la précédente nous avait laissés. Pour rappel, l’histoire commençait avec l’arrivée de l’agent de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña) à Guadalajara. Il se mit sans tarder à collecter des informations sur Félix Gallardo (Diego Luna) qui monta rapidement les échelons en donnant le jour au Cartel de Guadalajara.

Désormais en poste au Mexique, l’agent DEA Walt Breslin (Scoot McNairy) a pris le relai et est venu avec des méthodes bien plus dangereuses pour faire payer au Cartel ce qui est arrivé à leur agent en saison 1. Félix Gallardo est ainsi pris pour cible, mais il doit également se méfier de tous ceux qui l’entourent et qui sont prêts à lui voler son pouvoir.

Au niveau du casting de cette saison 2 de Narcos: Mexico, nous retrouvons donc Diego Luna et Scoot McNairy, ainsi qu’Alfonso Dosal, Andrés Almeida, José María Yazpik, Teresa Ruiz, Gerardo Taracena, Alejandro Edda, Manuel Masalva, Matt Biedel, Mayra Hermosillo, Sosie Bacon et Matt Letscher qui doit revenir dans le rôle de l’agent Jaime Kuykendall.

