Never Have I Ever : Mes Premières Fois, la nouvelle série de Mindy Kaling bientôt sur Netflix

Après l’adaptation en série de Four Weddings and a Funeral, l’actrice et créatrice Mindy Kaling revient avec un projet plus personnel avec Never Have I Ever ou Mes Premières Fois, une comédie sentimentale adolescente qui sera mise en ligne sur Netflix dans un mois, c’est-à-dire le lundi 27 avril.

Co-créé avec Lang Fisher (qui a travaillé sur The Mindy Project), la série Never Have I Ever est librement inspirée par la jeunesse de Mindy Kaling. L’histoire relate le quotidien pas toujours facile de Devi, une lycéenne américaine d’origine indienne. Devi est incarnée par Maitreyi Ramakrishnan, qui fait ici ses débuts.

Plus spécifiquement, la série jettera ainsi un regard sur la culture indienne et l’expérience adolescente à travers Devi, une nerd qui ne se comporte pas bien et qui se cherche.

Composée de 10 épisodes, la saison 1 de Never Have I Ever rassemble dans son casting, aux côtés de Maitreyi Ramakrishnan, Richa Moorjani, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young, Martin Martinez, Jaren Lewison, Christina Kartchner, Jack Seavor McDonald et Poorna Jagannathan. La série est narrée par Johny McEnroe, qui incarne aussi le père décédé de Devi.

