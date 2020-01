Des saisons 3, 4 et 5 pour New Amsterdam, le Bellevue Hospital n’est pas près de fermer ses portes sur NBC

Il apparait que les patients du Bellevue Hospital n’ont pas de souci à se faire, l’établissement restera ouvert quelques années de plus. En effet, non seulement NBC renouvelle New Amsterdam en avance, mais elle offre trois saisons supplémentaires d’un coup à la série qui se poursuivra ainsi au minimum jusqu’à sa saison 5.

Cette commande ne fait que confirmer la popularité du show de David Schulner qui est l’un des gros succès de la chaine, derrière This Is Us et les franchises Chicago. En moyenne, les audiences de la saison 2 atteignent 9.8 millions de téléspectateurs par épisode (Live+7) et 1.7 pts sur les 18-49 ans.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série médicale inspirée par les mémoires du docteur Eric Manheimer, New Amsterdam débute avec le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold), le nouveau directeur du Bellevue Hospital aux méthodes qui perturbe le statu quo et avec un penchant pour favoriser le bien-être des patients par-dessus tout. Situé à Manhattan, Bellevue est par ailleurs le seul hôpital au monde à pouvoir à la fois traiter les patients touchés par Ebola, accueillir les prisonniers de Riker Island et soigner le président des États-Unis.

Aux côtés d’Eggold (The Blacklist), on retrouve au casting de New Amsterdam Janet Montgomery (Salem), Tyler Labine (Reaper), Jocko Sims (The Last Ship), Freema Agyeman (Doctor Who, Sense8), Anupam Kher (Sense8).

L’univers de New Amsterdam pourrait en plus s’étendre avec un spin-off. Aucune idée n’a été officiellement arrêtée pour le moment, mais la chaine commence à envisager de suivre cette direction. En attendant, la saison 1 se termine cette semaine en France sur TF1 qui enchaine dès ce mercredi 22 janvier avec les premiers de la saison 2.

