New York Unité Spéciale : Stabler bientôt de retour dans son propre spin-off

NBC s’apprête à ajouter une nouvelle série Law & Order sur sa grille, puisque l’on apprend qu’un spin-off de New York: Unité Spéciale (aka Law & Order: Special Victim Unit) vient d’être commandé, et il met en scène Elliot Stabler.

Une première saison se composant de 13 épisodes a été commissionnée par le network américain, premier show découlant du nouveau contrat passé entre Universal Television et Dick Wolf, le créateur de la franchise. On pourra donc retrouver Chris Meloni dans le rôle qu’il a tenu des saisons 1 à 12 de New York: Unité Spéciale.

On retrouvera Stabler qui est désormais à la tête d’une unité luttant contre le crime organisé à New York — étant visiblement sorti de sa retraite. Bien entendu, il est trop tôt pour confirmer qu’il y aura des retrouvailles entre le personnage et ses anciens collègues de l’unité spéciale, mais les fans peuvent commencer à espérer.

Rien de plus n’a donc été officialisé pour le moment. Il apparait cependant que Matt Olmstead, co-créateur de Chicago PD, serait envisagé pour tenir le poste de showrunner sur ce spin-off.

En attendant, on pourra retrouver Chris Meloni dans la nouvelle comédie britannique Maxxx sur un ancien membre d’un boyband qui tente de faire son comeback. La série débute ce jeudi 2 avril sur E4 en Angleterre.

