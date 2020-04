Normal People : L’adaptation du roman de Sally Rooney se dévoile avec un trailer à moins d’un mois de sa mise en ligne

Second roman de Sally Rooney et véritable succès littéraire, Normal People a le droit à une adaptation télévisuelle co-produite pour BBC Three/Hulu. Bien que le livre ne fasse que 266 pages, rien ne sera laissé de côté dans cette série télévisée qui se composera de 12 épisodes, qui seront mis en ligne sur BBC iPlayer le 26 avril (la série arrive quelques jours après, le 29 avril sur Hulu).

Développée pour la télévision par Alice Birch (associée avec Sally Rooney), Normal People nous relate la relation sentimentale dans deux adolescents, Connell et Marianne, qui ont fréquenté le même lycée et la même université. L’histoire prend place durant la récession des années 2000 en Irlande.

Connell est présenté comme un lycée populaire et intelligent qui se lance dans une relation avec l’impopulaire, mais aussi intelligente Marianne. Les parents de cette dernière sont les employeurs de la mère de Connell, femme de ménage. Le jeune homme préfère donc garder leur romance secrète, mais l’histoire est compliquée par le fait qu’ils vont tous les deux se rendre à la même université où la jeune femme va enfin s’épanouir alors que Connell va rencontrer des difficultés à trouver sa place dans cet environnement. Ils vont et viennent alors dans la vie de l’un et de l’autre au fil du temps.

Sarah Greene, Aislín McGuckin, Eliot Salt, India Mullen, Desmond Eastwood, Fionn O’Shea, Leah McNamara, Eanna Hardwicke, Sebastian de Souza et Kwaku Fortune.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.