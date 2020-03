Noughts and Crosses : Plongez dans l’univers dystopique d’Entre Chiens et loups, dès ce soir sur BBC One

BBC One donne vie à un nouvel univers dystopique avec Noughts and Crosses, qui arrive sur le petit écran dès ce jeudi 5 mars 2020.

Plus précisément, Noughts and Crosses est l’adaptation de la série de romans pour jeunes adultes de Malorie Blackman, connu chez nous sous le titre Entre Chiens et Loups.

L’histoire prend place dans un monde où le racisme est inversé. Un monde où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s’affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C’est un monde où Callum et Sephy n’ont pas le droit de s’aimer. Car elle est noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d’un rebelle clandestin. Une histoire d’amour qui va les conduire vers le danger.

Cette première saison de Noughts and Crosses se compose de 6 épisodes, avec Toby Whithouse (Being Human) qui aura supervisé cette saison.

Noughts and Crosses saison 1 met à l’affiche Jack Rowan, Masali Baduza, Helen Baxendale, Ian Hart, Paterson Joseph, Bonnie Mbuli, Josh Dylan ou encore Kike Brimah.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.