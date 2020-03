Pas de saison 2 pour October Faction, Netflix met un terme à la chasse aux monstres de la famille Allen

Plus de deux mois après la mise en ligne de la saison 1 d’October Faction, Netflix annonce l’avenir de la série et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le service de streaming vient de révéler que la série ne connaitrait pas de saison 2, rejoignant ainsi les récentes Messiah, AJ and The Queen, Soundtrack ou encore Spinning Out qui furent annulée après une seule saison.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec October Faction — et on peut dire que Netflix n’en a pas beaucoup fait la promotion –, cette série basée sur le comic book de Steve Niles (30 Jours de Nuit) et Damien Worm nous entraine auprès des chasseurs de monstres Fred (J.C. MacKenzie) et Deloris Allen (Tamara Taylor) qui affrontent le mal… et les drames familiaux avec leurs jumeaux ados.

Développée par Damian Kindler, October Faction, l’histoire commence après la mort du père de Fred. Les Allen retournent alors dans leur ville natale dans l’état de New York avec leurs enfants, Geoff (Gabriel Darku) et Viv (Aurora Burghart). Membres d’un syndicat secret de chasseurs de monstres, les Allen cachent leur véritable identité, mais cela pourrait ne pas durer quand ils réalisent que leur ville idyllique pourrait cacher un terrible secret.

Cette première saison de 10 épisodes d’October Faction réunissait dans sa distribution Tamara Taylor, J.C. MacKenzie, Aurora Burghart et Gabriel Darku, mais également Wendy Crewson, Megan Follows, Stephen McHattie et Maxim Roy.

Produite par IDW Entertainment, October Faction était l’une des trois adaptations de comics venus de IDW qui a récemment été mise en ligne sur la plateforme, avec donc Locke & Key et V Wars.

