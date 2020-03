On My Block Saison 3 : La vie de Cesar, Ruby, Monse et Jamal est en danger, dès maintenant sur Netflix

Monse, Ruby, Jamal et Cesar pensaient que leur vie allait enfin revenir à la normale à Freeridge, mais les enchères ne font que monter dans la saison 3 On My Block dont l’intégralité des épisodes est dès à présent disponible sur Netflix.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette Teen Dramédie créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, On My Block nous invite à suivre un groupe de quatre amis, Cesar, Ruby, Monse et Jamal qui viennent d’un quartier difficile de Los Angeles et — au début de la série — font leur entrée au lycée. Naturellement, chaque nouvelle épreuve remet en question leur détermination et leur amitié sera testée.

La saison 3 reprendra exactement là où le cliffhanger de la saison 2 avait laissé l’histoire. Kidnappés en pleine rue, Monse, Jamal, Ruby et Cesar se voient proposer un marché complexe, mais difficilement négociable. Les 4 amis se retrouvent dès lors à jongler entre le lycée et une nouvelle mission dangereux : retrouver Lil’Ricky.

Au niveau du casting, cette saison 3 de On My Block réunit ainsi de nouveau Diego Tinoco, Jason Genao, Jessica Marie Garcia, Ronni Hawk, Sierra Capri, Brett Gray, Kylie Samaniego et Julian Lerma.

