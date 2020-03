On My Block Saison 3 : La vie de Cesar, Ruby, Monse et Jamal est en danger, dans une semaine sur Netflix

Malgré des négociations salariales qui ont repoussé le début de la production, On My Block sera comme toujours de retour en mars sur Netflix. L’intégralité des épisodes de la saison 3 sera ainsi mise en ligne le 11 mars prochain sur le service de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette Teen Dramédie créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, On My Block nous invite à suivre un groupe de quatre amis, Cesar, Ruby, Monse et Jamal qui viennent d’un quartier difficile de Los Angeles et — au début de la série — font leur entrée au lycée. Naturellement, chaque nouvelle épreuve remet en question leur détermination et leur amitié sera testée.

La saison 3 reprendra exactement là où le cliffhanger de la saison 2 avait laissé l’histoire. On retrouvera donc les 4 amis qui pensaient que la normalité allait reprendre le dessus à Freeridge, mais qui réalisent que cela pourrait ne jamais être le cas. Cesar, Ruby, Monse et Jamal se retrouvent dès lors à jongler entre le lycée et une nouvelle mission dangereux : retrouver Lil’Ricky.

Au niveau du casting, cette saison 3 de On My Block réunit ainsi de nouveau Diego Tinoco, Jason Genao, Jessica Marie Garcia, Ronni Hawk, Sierra Capri, Brett Gray, Kylie Samaniego et Julian Lerma.

