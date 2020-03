One Day at a Time Saison 4 : Au fil des jours est de retour dès ce soir sur Pop TV

Il y a un an déjà, Netflix annonçait l’annulation de One Day at a Time (ou Au fil des jours en France) et cela semblait définitif. Après de longues négociations, la série a été sauvée et c’est maintenant la chaine câblée américaine Pop TV qui la propose, et ce, dès ce soir.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette sitcom familiale basée sur la série éponyme des années 70, One Day a Time nous entraine auprès de Penelope (Justina Machado), une ancienne militaire qui est désormais mère de famille célibataire et qui élève ses enfants (Isabella Gomez et Marcel Ruiz) avec l’aide de sa mère cubaine (Rita Moreno) et de son ami Schneider (Todd Grinnell) qui est le manager de l’immeuble dans lequel elle vient de s’installer.

On retrouve donc toute la famille pour une nouvelle fournée de 13 épisodes qui seront proposés cette fois à raison d’un par semaine. Gloria Calderón Kellett et Mike Royce sont toujours aux commandes de cette production de Norman Lear qui accueille notamment Ray Romano en guest star dans cette saison 4.

Terminons en rappelant que, récemment, il a été annoncé par Viacom que la chaine Pop TV allait s’éloigner des séries TV scriptées — annulant pour l’occasion la diffusion de la saison 2 de Flack et de Florida Girls qui était encore en tournage. L’avenir de One Day a Time sur cette chaine pourrait à son tour être compromis, mais rien n’est officiel à ce sujet pour le moment.

