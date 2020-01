Our Boys : Un meurtre chamboule un pays dans cette mini-série HBO, dès ce soir sur Canal+

Canal+ se tourne vers l’Israël pour nous proposer une soirée série qui commence ainsi ce soir à 21h05 avec la mini-série en 10 épisodes Our Boys proposée cet été sur HBO qui arrive chez nous accompagnée d’un documentaire spécial intitulé « Israël, terre de séries« .

Cette série qui a donc été tournée en Israël a été créée par Hagai Levi (Be Tipul, The Affair), Joseph Cedar et Tawfik Abu-Wael et se base sur une histoire vraie. Our Boys prend place durant l’été 2014 et débute avec le kidnapping de trois adolescents juifs qui sont kidnappés et tués par des militants du Hamas.

À la suite de cela, tout Israël est en état de choc. Deux jours plus tard, le corps brulé d’un adolescent palestinien de Jérusalem est découvert dans une forêt à la sortie de la ville. Un agent du gouvernement se retrouve chargé d’enquêter sur ce meurtre alors que les parents des victimes cherchent la justice et une explication.

Ainsi, Our Boys s’inspire de l’enquête autour du meurtre de Muhammad Abu Khdeir et de tous ceux qui étaient connectés à l’affaire et dont la vie fut changée pour toujours.

Le casting rassemble notamment Shlomi Elkabetz, Michael Aloni, Lior Ashkenazi, Shadi Mar’i, Ruba Blal Asfor, Noa Koler, Tzahi Grad, Jony Arbid, Ram Masarweh, Adam Gabay, Yoram Toledano, Morris cohen, Alma dishi, Doron ben David, Or ben melech, Yaacov cohen, Eyal shikartsi, Yoav rotman et Rami Hoiberger.

Canal+ poursuivra sa soirée thématique avec une autre série israélienne, Nehama. Se composant également de 10 épisodes, elle nous parle d’un père de famille en pleine crise de la quarantaine qui perd sa femme dans un accident. Seul avec cinq enfants, il décide quand même de réaliser son rêve.

