Outlander Saison 5 : Le clan Fraser est de retour dans un trailer, à un mois du lancement sur Starz

La vie est dangereuse dans le passé et, avec la guerre qui approche il se pourrait bien que retourner dans le futur devienne une nécessité dans la saison 5 de Outlander. Il faudra néanmoins attendre jusqu’au dimanche 16 février sur Starz pour apprendre ce que cela implique réellement.

L’autre option pour découvrir tout ce qu’il va se produire et quelles décisions seront prises à propos de ce possible retour vers le futur est bien entendu de lire le roman La Croix de feu de Diana Gabaldon que cette saison 5 adapte.

Quoi qu’il en soit, quand Outlander reviendra, nous reconnecterons avec le clan Fraser au grand complet qui s’est installé en Caroline du Nord, mais avec la révolution qui s’approche, Jamie (Sam Heughan) cherche un moyen de protéger tout ce qu’il a construit pour lui et sa famille. De son côté, Claire (Caitriona Balfe) tente de faire de même en utilisant ses connaissances médicales et historiques, mais cela pourrait ne pas être suffisant. Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin) sont réunis, mais s’acclimater à cette nouvelle existence demande des efforts.

Au casting de cette saison 5 d’Outlander, nous retrouvons donc naturellement Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, mais aussi Duncan LaCroix, Maria Doyle Kennedy et David Berry. Terminons en rappelant que la saison 6 a déjà été annoncée.

Tags : Starz Outlander moins...

