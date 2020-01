Outmatched : Maggie Lawson et Jason Biggs élèvent des génies, dès ce soir sur FOX

Nous venant de Lon Zimmet (LA to Vegas), Outmatched est la nouvelle sitcom familiale de FOX qui s’intéresse ainsi à un couple qui doit élever 4 enfants à Atlantic City, à partir du 23 janvier.

Plus précisément, l’histoire s’intéresse à Cay (Maggie Lawson, Psych) qui travaille dans un casino et son mari Mike (Jason Biggs, Orange is the New Black), un homme à tout faire, pour qui la parentalité ressemble plus à du calcul avancé. Ni Cay, ni Mike ne sont pas allés bien loin dans leurs études, mais ils ont sous leur toit, trois enfants qui sont simplement des petits génies.

Brian est un génie des mathématiques de 16 ans, condescendant et prétentieux, qui est convaincu qu’il en sait plus que ses parents sur le monde ; Sa sœur de 15 ans, Nicole, possède un talent pour les langues et un autre pour manipuler ses parents pour obtenir ce qu’elle veut ; Marc, 10 ans, est un prodige de la musique, mais aussi un introverti qui veut juste qu’on le laisse tranquille pour qu’il puisse devenir le nouveau Beethoven en paix.

Et enfin, il y a Leila, 8 ans, qui n’est pas un génie. Elle est peut-être même stupide et c’est la seule du lot que Cay et Mike arrivent à comprendre.

Cette saison 1 de Outmatched met donc à l’affiche Maggie Lawson et Jason Biggs, ainsi que Connor Kalopsis, Ashley Boettcher, Jack Stanton et Oakley Bull dans la peau des enfants.

