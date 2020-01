Ozark Saison 3 : La famille Byrde revient au printemps sur Netflix

C’est en aout 2018 que Netflix mettait en ligne la saison 2 d’Ozark. Le temps a passé, mais l’attente est presque terminée. En effet, le service de streaming annonce que la saison 3 de la série de Bill Dubuque et Mark Williams sera disponible à partir du vendredi 27 mars 2020.

Pour rappel, Ozark débutait en nous introduisant à Marty (Jason Bateman), Wendy Byrde (Laura Linney) et leurs 2 adolescents, Charlotte (Sofia Hublitz) et Jonah (Skylar Gaertner), une famille ordinaire menant une vie ordinaire. En apparences seulement, car Marty était tout de même un conseiller financier à Chicago au service du deuxième plus gros cartel de drogue mexicain. Quand les choses tournent mal, Marty doit déraciner sa famille et déménager dans la région tranquille des lacs des monts Ozark dans le Missouri. Pour lui, ce n’est néanmoins pas la fin des problèmes.

Quand la saison 3 débutera, six mois se seront écoulés depuis les évènements qui ont servi de conclusion à la saison 2. Les Byrde ont ouvert le casino, mais ils se battent à présent pour le contrôle du futur de la famille. Marty veut maintenir le statu quo, tandis que Wendy prépare une expansion avec l’aide d’Helen et du trafiquant Omar Navarro. Quand Ben, le frère de Wendy, fait surface, la vie de tout le monde devient chaotique.

Au casting de cette saison 3 d’Ozark, nous retrouvons donc Jason Bateman et Laura Linney, mais aussi Sofia Hublitz, Skyler Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro, Lisa Emery, Janet McTeer, Tom Pelphrey et Jessica Francis Dukes.

