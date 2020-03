Paradise Lost Saison 1 : Josh Hartnett et Bridget Regan déterrent de terribles secrets, en avril sur Spectrum

Après L.A.’s Finest et Manhunt, Spectrum poursuit son expansion avec l’ajout d’une nouvelle série dans un genre légèrement différent. Paradise Lost arrivera ainsi le mois prochain sur le service de streaming, le 13 avril pour être précis.

Scénarisée par Rodes Fishburne (Blood & Oil), Paradise Lost est une série du genre Southern Gothic qui nous entraine donc dans le Sud au milieu d’une affaire de disparitions mystérieuses et de secrets familiaux.

Prenant place dans une petite ville du Mississippi, l’histoire débute au moment où Yates Forsythe (Josh Hartnett) — accompagné de sa femme Frances (Bridget Regan), une psychiatre — revient dans cette communauté qu’il avait laissée derrière lui il y a longtemps. Quand Frances commence à poser des questions sur la mort de la sœur de Yates, elle se retrouve à explorer les nombreux mystères qui lient les habitants de la ville. De terribles secrets remontent à la surface et Yates se voit obligé de choisir entre le passé et son futur.

Au casting de cette première saison de 10 épisodes de Paradise Lost, nous trouvons donc Josh Hartnett (Penny Dreadful) et Bridget Regan (Jane the Virgin, The Last Ship) qui sont accompagnés par Barbara Hershey (Once Upon a Time), Nick Nolte (Gracepoint, Graves), Gail Bean (Snowfall), Danielle Deadwyler (Gifted) et Shane McRae (Sneaky Pete).

