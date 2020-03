Paranoïa/Trust Me Saison 2 : Alfred Enoch est un patient en danger, dès ce soir sur Warner TV

Trust Me est une série anthologique venant du Royaume-Uni, dont la première saison fut diffusée en France sur Arte sous le titre Secret Medical. Pour découvrir sa saison 2, il faut dès à présent se rendre sur Warner TV qui nous la propose à partir de ce mardi 24 mars, sous le nom Paranoïa.

Cette création de Dan Sefton prend avant tout place dans un environnement médical. Sa première saison suivait alors Cath Hardcare, une infirmière (Jodie Whittaker) qui perd son travail et vole l’identité de sa meilleure amie, une docteur, pour reconstruire sa vie à Édimbourg. La saison 2 nous entraine cette fois à Glasgow auprès d’un patient qui assiste à des choses perturbantes.

Plus précisément, on suit le Caporal James « Jamie » McCain (Alfred Enoch), un vétéran de retour de Syrie qui se remet de ses blessures, aussi bien physiques que psychiques, dans l’unité neurologique de l’hôpital South Lothian. Il va devoir cependant faire face à un nouvel ennemi quand des patients se mettent à mourir autour de lui. La question qui se pose est alors : y a-t-il une véritable menace ou l’imagine-t-il ?

Aux côtés d’Alfred Enoch (Murder), cette saison 2 de Trust Me met également en scène John Hannah (Spartacus) qui incarne Archie Watson, un responsable clinique un peu étrange qui dissimule une nature plus sombre ; Ashley Jensen (Extras, Catastrophe) est Debbie, une physiothérapeute dédiée à ses patients qui peut être malheureusement facilement manipulée par un collègue proche ; Richard Rankin (Outlander, The Crimson Field) est le neurologue Alex Kiernan, en apparence sympathique et investie dans son travail, mais qui est particulièrement ambition et capable de beaucoup pour arriver à ses fins. Katie Clarkson Hill, Jamie Michie, Chloe Harris, Amiera Darwish et Saskia Ashdown complètent le casting.

