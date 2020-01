Party of Five : La Vie à Cinq commence à partir de ce soir sur Freeform

La famille Acosta s’installe dès aujourd’hui sur Freeform. Party of Five — ou La vie à cinq nouvelle génération — est ainsi diffusée à partir de ce mercredi 8 janvier 2020 sur la chaine américaine.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’originale diffusée entre 1994 et 2000, Party of Five a été créée par Christopher Keyser et Amy Lippman et nous entrainait auprès des enfants Salinger. Quand leurs parents décèdent dans un accident de la route, Charlie (Matthew Fox) qui n’a alors que 24 ans se retrouve à la tête de la famille, devant à présent s’occuper de ses jeunes frères et sœurs.

Dans cette version 2019, Keyser et Lippman sont de retour et ont écrit le pilote avec Michal Zebede (Castle) qui s’intéresse cette fois-ci aux enfants Acosta. Quand leurs parents (incarnés par Bruno Bichir et Fernanda Urrejola) sont déportés à Mexico, Emilio (Brandon Larracuente) se retrouve à son tour à devoir s’occuper de ses frères et sœurs — joués par Niko Guardado, Emily Tosta et Elle Paris Legaspi.

Pour commencer, la chaine Freeform a passé commande pour une première saison de Party of Five qui se composera de 10 épisodes. Ce n’est pas la seule nouveauté que le network a en stock pour ce début d’année, il y a également Everything’s Gonna Be Okay qui arrive le 16 janvier.

