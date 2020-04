Pas de saison 2 pour Party of Five, Freeform met fin à sa version de La vie à cinq

Freeform n’a pas trouvé sa nouvelle série familiale à succès, puisque Party of Five n’ira pas plus loin que sa première saison. Ce reboot de La vie à cinq vient en effet d’être officiellement annulé par la chaine américaine.

Les audiences assez faibles expliquent pourquoi Freeform a décidé de ne pas commander de saison 2 à Party of Five. Le dernier épisode programmé au début du mois de mars a rassemblé un peu plus de 350 000 téléspectateurs, à peine plus de la moitié du nombre de curieux présent devant le pilote. La baisse dans les audiences a été constante du début à la fin de la saison, ne laissant pas espérer une remontée par la suite.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série, il s’agit donc du rebook de La vie à cinq qui avait été diffusée entre 1994 et 2000 et qui mettait notamment en scène Matthew Fox et Neve Campbell. La version 2020 a été développée par la même équipe, le duo Christopher Keyser et Amy Lippman. Ils signent le pilote avec Michal Zebede (Castle) et s’intéressent cette fois-ci aux enfants Acosta qui doivent, comme les Salinger il y a plus de 25 ans, apprendre à vivre sans leurs parents.

L’histoire commence ainsi avec Emilio (Brandon Larracuente) qui se retrouve à devoir s’occuper de ses frères et sœurs — joués par Niko Guardado, Emily Tosta et Elle Paris Legaspi — après que leurs parents (incarnés par Bruno Bichir et Fernanda Urrejola) aient été déportés à Mexico.

Au total, cette version de Party of Five est très courte, puisqu’elle ne compte que 10 épisodes.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.