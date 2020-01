Penny Dreadful City of Angels : Natalie Dormer sème le chaos dès à présent dans un trailer et en avril sur Showtime

Si nous n’avons pu avoir de saison 4 de Penny Dreadful, la meilleure chose ensuite est sûrement un spin-off spirituel, ce que Showtime et le créateur John Logan nous propose maintenant avec Penny Dreadful: City of Angels. Cette dernière se dévoile un peu plus dès à présent à l’aide d’un trailer qui nous apprend que la diffusion commencera le dimanche 26 avril.

Logan a quitté Londres Victorien pour nous entrainer à Los Angeles en 1938. Tiago Vega (Daniel Zovatto), le premier policier d’origine mexicaine de Los Angeles, se retrouve à enquêter sur un meurtre particulièrement violent avec l’aide de son mentor, l’officier Michener (Nathan Lane).

L’investigation de Penny Dreadful: City of Angels place le duo au cœur d’un conflit, où se rencontre les premières autoroutes de la ville et les traditions folkoriques mexico-américaines. A travers un conflit qui oppose des personnages connectés à la Santa Muerte à des alliés du Diable, il est question d’explorer la rencontre entre le surnaturel et la réalité socio-économique de l’époque en proposant un mélange entre mythes et dilemmes moraux s’appuyant sur de véritables éléments historiques.

Penny Dreadful City of Angels saison 1 met en scène Natalie Dormer dans la peau d’une créature démoniaque appelée Magda qui sème le chaos dans son sillage. Elle est donc entourée de Daniel Zovatto, Nathan Lane, Kerry Bishé, Adriana Barraza, Rory Kinnear, Jessica Garza, Johnathan Nieves et Michael Gladis. Adam Rodriguez, Thomas Kretschmann, Dominic Sherwood, Ethan Peck, Adan Rocha et Sebastian Chacon seront récurrents.

