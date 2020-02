Pennyworth Saison 2 : Le tournage a commencé, avec 5 nouveaux réguliers dont James Purefoy

Gros succès pour la chaine Epix, Pennyworth avait naturellement obtenue une saison 2 qui est maintenant en tournage, avec de nouveaux acteurs ayant rejoint la série.

Pour rappel, Pennyworth nous relate la jeunesse d’Alfred Pennyworth, ancien membre des forces spéciales britanniques qui monte sa propre agence de sécurité dans les années 60 dans un Londres alternatif où il rencontre le milliardaire Thomas Wayne (Ben Aldridge), bien avant que celui-ci ne devienne le père de Bruce Wayne/Batman.

On apprend via Deadline que James Purefoy (The Following, Sex Education), Edward Hogg (Taboo, Harlots), Jessye Romeo (Curfew, In the Long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) et Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) sont réguliers dans la saison 2 de Pennyworth, faisant ainsi face à Jack Bannon, qui interprète le premier-rôle. Tikaram (Detective Inspector Aziz) et Slater (Sandra Onslow) étaient déjà récurrents en saison 1, et ont donc été promus pour les nouveaux épisodes.

James Purefoy rejoint quant à lui la distribution pour jouer le Captain Gulliver Troy, l’ancien Capitaine SAS d’Alfie, décrit comme un homme aussi charismatique que violent, qui aime le danger, la boisson et les femmes.

De son côté, Edward Hogg incarnera le Colonel Salt, un despote et tueur froid qui se présente comme un civil bien rangé.

Jessye Romeo rejoint aussi la série pour y interpréter Katie Browning, une idéaliste étudiante en art dont la vie est bouleversée par la guerre civile.

Le casting est complétée par Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, Jason Flemyng et Paloma Faith qui sont de retours pour ces nouveaux épisodes.

En France, la première saison de Pennyworth est disponible sur Amazon Prime Video.

Tags : Epix Pennyworth

