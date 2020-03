Une saison 3 pour Perdus dans l’espace, qui sera aussi la dernière de la série

Le voyage de la famille Robinson dans l’espace arrive à son terme sur Netflix, qui vient d’annoncer une saison 3 pour Lost in Space, ou Perdus dans l’espace en France, qui sera également la dernière de la série.

Cette nouvelle est accompagnée par une autre, avec Netflix continuant sa collaboration avec le showrunner de la série Zack Estin qui vient de signer un contrat de plusieurs années pour produire plusieurs séries avec la plateforme.

Selon les dires d’Estin, « depuis le début, l’histoire de la famille Robinson a été pensée comme une trilogie. Une aventure familiale en trois partie, avec un début, un milieu et une fin« .

Au-delà de cette décision qui serait créative, Lost in Space est la dernière série en date Netflix à s’arrêter avec sa saison 3. Cela apparait comme une sorte de norme pour le service de streaming. Ajoutons que la série était aussi produite par un studio extérieur, à savoir Legendary Television, et que Netflix produit maintenant la majorité de ses séries.

Qui plus est si la première saison de Lost in Space semble avoir trouvé le succès sur Netflix, la seconde n’a apparemment pas atteint les Top 10 délivrés par la plateforme depuis sa mise en ligne, en décembre dernier.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR

— Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020