Perdus dans l’espace Saison 2 : Les aventures de la famille Robinson reprennent dès maintenant sur Netflix

Plus d’un an et demi après la mise en ligne de la première saison de Perdus dans l’espace (ou Lost in Space), famille Robinson fait son retour sur Netflix ce 24 décembre avec 10 nouveaux épisodes.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, Perdus dans l’espace est le remake d’une série des années 60 qui nous entraine dans un futur où la Terre est surpeuplée. La famille Robinson est alors envoyée dans un voyage vers le système Alpha Centauri pour y fonder une colonie. Néanmoins, leur vaisseau a été saboté et ils se retrouvent perdus dans l’espace.

La première saison de Perdus dans l’espace se terminait avec le Jupiter 2, le vaisseau de la famille, se retrouvant au-dessus d’une mystérieuse planète océanique et sans leur robot. Les Robinson doivent dès lors s’associer malgré eux à la manipulatrice Dr Smith et Don West dans le but de trouver comment retourner auprès des autres colons. De nouvelles menaces et des découvertes inattendues émergent alors qu’ils tentent de retrouver leur robot et leur route vers Alpha Centuri.

On retrouve naturellement au casting de cette saison 2 de Perdus dans l’espace Toby Stephens, Molly Parker, Taylor Russell, Maxwell Jenkins et Mina Sundwall qui composent la famille Robison, ainsi que Parker Posey, Ignacio Serricchio et Brian Steele. Ils sont rejoints par J.J. Feild (Turn), un spécialiste de l’intelligence artificielle.

