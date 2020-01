Pas de saison 2 pour Perpetual Grace LTD, mais Epix proposera une conclusion à la série

Comme Pennyworth, Perpetual Grace LTD a été diffusée sur Epix l’été dernier, mais contrairement à elle, nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. Cela change aujourd’hui avec l’annonce d’une annulation qui ne marquera pas pour autant la fin de l’histoire.

En effet, la chaine américaine ne commande pas une véritable saison 2 à la série de Steven Conrad (Patriot) et Bruce Terris, mais ne compte pas laisser les spectateurs sans une réelle conclusion. Perpetual Grace LTD reviendra donc pour mieux se terminer et Epix travaille actuellement à déterminer sous quelle forme.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce thriller néo-noir quelque peu excentrique, cela parle de Paul Allen Brown (Damon Herriman) qui recrute James (Jimmi Simpson) pour qu’il l’aide à dérober les millions de dollars que ses parents — Pa (Ben Kingsley) et Ma (Jacki Weaver) — ont extorqués à leur communauté par le biais de leur église. Paul a un plan excessivement élaboré pour y arriver qui consiste en partie à faire mettre Pa et Ma en prison, mais ceux-ci n’y reste pas. Ce n’est que le début des complications.

La première saison de Perpetual Grace, LTD qui rassemble également dans son casting Terry O’Quinn, Kurtwood Smith, Luis Guzman et Dana DeLorenzo se compose au total de 10 épisodes. On peut s’attendre à y ajouter un ou deux de plus pour la conclusion.

