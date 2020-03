Poldark saison 3 se termine sur Chérie 25, The White Queen prend sa place la semaine prochaine

Après plusieurs semaines en Cornouailles avec Poldark, Chérie 25 arrive dès ce samedi 28 mars 2020 au terme de la troisième saison de la série britannique inspirée par les romans de Winston Graham. La série ne s’arrête pas là, comprenant encore deux saisons, mais la chaine française ne poursuit pas la diffusion pour le moment. Au lieu de cela, elle proposera dès la semaine prochaine de (re)découvrir The White Queen.

Fin de Poldark Saison 3, la suite sur Netflix

Chérie 25 programme ainsi le dernier épisode de la saison 3 de Poldark à 21h05. Des violences à l’encontre de Drake incitent les villageois à se révolter contre George. Lorsque Demelza refuse de voir Hugh, Prudie lui fait des révélations.

Diffusée entre mars 2015 et août 2019, la série Poldark se compose de 5 saisons et un total de 43 épisodes. L’histoire de Ross, Demelza, de leurs proches et de leurs ennemis n’est pas terminée, vu qu’il y a ensuite une saison 4 et une saison 5. Chérie 25 n’a pas communiqué sur une possible diffusion de ces deux dernières saisons, et pour les plus impatients, rappelons que l’intégralité de Poldark est disponible sur Netflix.

Que va-t-il se passer en saison 4 de Poldark ? L’histoire reprend en 1796. Ross doit alors défendre la Cornouaille d’un George Warleggan de plus en plus puissant. Il est prêt à tout risquer en se lançant dans une aventure politique qui l’entraine à passer du temps à Londres. Alors que sa relation avec Demelza traverse une période difficile, Caroline et Enys ne sont pas non plus épargnés par la tragédie. L’amour est mis à rude épreuve, tandis que les conflits perdurent.

The White Queen, nouvelle série historique de Chérie 25

Dès le samedi 4 avril, Chérie 25 se lance dans The White Queen, série historique déjà diffusée sur OCS et Numéro 23 (et disponible en DVD) dans laquelle on peut justement noter la présence d’Eleanor Tomlinson aka Demezla.

Plus spécifiquement, The White Queen se compose de 10 épisodes et se base sur la série littéraire Cousins’ War de Philippa Gregory. L’histoire nous ramène en 1464 en Angleterre. Deux familles, les York et les Lancaster, s’opposent pour s’emparer du trône. Entre manigances et trahisons, trois femmes, Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort et Anne Neville, vont avoir un rôle déterminant dans l’Histoire.

Rebecca Ferguson (Mission Impossible : Rogue Nation) endosse le rôle d’Élisabeth Woodville dit la Reine Blanche, alors que Max Irons (Tutankhamun) incarne Édouard IV d’Angleterre. On retrouve également au casting James Frain (The Tudors) dans la peau de Richard Nevill ; Caroline Goodall qui joue Cécile Néville, Duchesse d’York ; David Oakes (Victoria) en George, duc de Clarence, frère d’Édouard IV d’Angleterre ; Aneurin Barnard (Thirteen) dans la peau de Richard, Duc de Gloucester, futur Richard III d’Angleterre et frère d’Édouard IV d’Angleterre. Janet McTeer, Faye Marsay, Juliet Aubrey, Freya Mavor et donc Eleanor Tomlinson font également partie de la distribution.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.