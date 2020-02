Power Book II, III, IV & V : Tout ce qu’il faut savoir sur les futurs spin-offs de Power

Ce week-end marquait la fin de Power après 6 saisons. Starz ne compte néanmoins pas s’arrêter là et confirme dès à présent la naissance d’une franchise avec l’annonce de plusieurs spin-offs.

Le « Power Universe » fut donc officialisé directement après le series finale de Power à l’aide d’un teaser qui dévoile les titres des prochains shows avec des indices sur leurs histoires. Ces nouvelles séries partageront des personnages, un certain nombre d’entre eux venant du show original, qui connecteront ainsi les différents pans de cet univers.

Power Book II: Ghost

Nous aurons bien entendu Power Book II: Ghost dont le lancement est déjà officiellement fixé pour l’été prochain. Si les informations étaient au préalable limitées, on sait à présent qu’il s’agit de la suite directe de Power, pour ne pas dire que cela sera la saison 7 officieuse — Courtney Kemp occupe toujours le poste de showrunner. Ce qui suit est donc SPOILER si vous n’avez pas encore vu la conclusion de la saison 6.

Naturi Naughton sera de retour dans le rôle de Tasha St. Patrick qui est en prison pour le meurtre de son mari, tandis que son fils Tariq (Michael Rainey Jr) poursuit ses études. Nous retrouverons également Cooper Saxe (Shane Johnson) et Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine) qui continueront à représenter la loi, alors que Gianni Paolo qui joue Brayden, le coturne de Tariq.

Au niveau des nouveaux visages, Mary J. Blige, Cliff « Method Man » Smith et LaToya Tonedeo ont déjà été annoncés. Blige sera Monet, une puissante femme d’affaires ; Tonedeo incarnera sa fille ; et Method Man un avocat pas très honnête. La distribution sera complétée par Melanie Liburd (This Is Us), Daniel Bellomy (Mrs. Fletcher), Paige Hurd (The Oval), Justin McManus (Star), Woody McClain (The Bobby Brown Story) et Lovell Adams-Gray (Coroner).

Power Book III: Raising Kanan

Le second spin-off a un titre assez explicite. Power Book III: Raising Kanan sera une préquelle qui nous ramènera dans les années 1990 afin de chroniquer la montée de Kanan Stark, le mentor de Ghost qui était incarné par Curtis “50 Cent” Jackson dans la série originale.

Power Book IV: Influence

Dans un genre différent, Power Book IV: Influence s’annonce comme étant une série politique. L’histoire se centrera sur le personnage de Rashad Tate (Larenz Tate), le politicien pour qui tout finit toujours bien et qui a vu sa carrière rebondir suite à la mort de James St. Patrick. Il n’est pas encore confirmé si on le retrouvera au cœur des élections ou dans le bureau du gouverneur.

Power Book V: Force

Probablement le spin-off le plus attendu, Power Book V: Force nous racontera la suite de l’histoire de Tommy (Joseph Sikora). Après la mort de Ghost, Tommy a quitté New York où il a tout perdu et prend la route pour recommencer à zéro de l’autre côté du pays, à Los Angeles.

