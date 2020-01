Power Book II : Première image pour le spin-off de Power avec Mary J. Blige

Dans à peine plus d’une semaine, Power arrivera non seulement au terme de sa saison 6, mais également de son histoire. La série se conclura ainsi, mais l’univers du show poursuivra son expansion dans quelques mois, puisque le spin-off intitulé pour le moment Power Book II: Ghost prendra prochainement le relai sur Starz.

Jusque-là, les informations sur cette série dérivée étaient relativement limitées, mais Courtney A. Kemp — la créatrice de la franchise — dévoile finalement un (début de) pitch à EW. Néanmoins, il n’est pas encore précisé de quelle manière cette série se connectera à Ghost, en dehors de son titre.

Nous retrouverons alors Mary J. Blige en tête d’affiche. La chanteuse développe sérieusement sa carrière d’actrice depuis quelques années et était notamment régulière dans la saison 1 de The Umbrella Academy. Elle incarnera Monet, une femme d’affaires originaire du Queens qui mène son business avec une poigne de fer. Intelligente stratégiste, elle n’a rien à envier à Ghost, mais contrairement à lui, elle a vraiment tout appris dans la rue, et non dans les livres.

Son business ? Rien n’a été précisé, mais nous sommes dans une série Power, il est peu probable que cela soit très légal. D’ailleurs, il a été confirmé que le rappeur et acteur Method Man (The Wire, The Deuce) jouera un avocat à l’éthique particulière. Ensuite, LaToya Tonodeo sera Diana, la fille de Monet. Quant aux personnages venant de la série originale, il y en aura un certain nombre, mais aucune précision n’est offerte pour l’instant, certainement pour éviter de spoiler le series finale.

Terminons par la diffusion, Power Book II: Ghost pourrait arriver dès l’été prochain sur Starz, mais cela n’a également pas encore été officialisé. Nous en reparlerons donc très prochainement.

