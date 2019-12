Power Saison 6 : Les premières images inédites des derniers épisodes à 2 semaines de son retour sur Starz et OCS

Il y a une semaine de cela, Starz entamait la promotion de la seconde partie de la saison 6 de Power, soit les derniers épisodes de la série qui arrivent dès le 5 janvier (dans la foulée sur OCS), avec un teaser conceptuel. Aujourd’hui, sans trop en révéler sur l’intrigue, nous avons le droit à des images inédites et à découvrir de nouveaux visages.

Pour rappel, l’épisode 10 de la saison 6 de Power nous laissait sur un cliffhanger. Ghost (Omari Hardwick) avait enfin tout ce qu’il voulait, mais c’est à ce moment-là qu’il se fait tirer dessus dans son club. S’en est-il sorti ? La réponse sera révélée prochainement, mais l’autre question qui presse est : qui lui a tiré dessus ?

Les suspects sont nombreux et la liste pourrait bien s’allonger, puisque les cinq derniers épisodes de la série accueillent de nouveaux joueurs. Cedric the Entertainer (The Neighborhood) et Brandon Micheal Hall (God Friended Me) seront deux criminels qui feront équipe, tandis que Mark Feuerstein (Royal Pains) sera un politicien. On pourra également croiser Geoffrey Owens (The Cosby Show) et Debi Mazar (Younger).

Cette saison 6 de Power revient ainsi le 5 janvier et s’achèvera de manière définitive le 9 février prochain. Plus que 5 épisodes dans lesquels nous retrouverons donc au casting Omari Hardwick, Naturi Naughton, Joseph Sikora, Rotimi Akinosho, Shane Johnson, Michael Rainey Jr, Larenz Tate, Cynthia Addai-Robinson, Monique Gabriela Curnen, Evan Handler et Elizabeth Rodriguez.

Tags : Starz Power moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.