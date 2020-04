Quelles séries débutent cette semaine ? Hollywood, Billions, Rick & Morty, Council of Dads et plus

Cette semaine, Ryan Murphy revient avec Hollywood, une série qui s’inspire de personnes réelles pour livrer une version fantasmée de l’histoire de l’industrie du cinéma. Sur Amazon Prime Video, Upload nous offre une approche « réalité virtuelle » de la mort, tandis Apple TV+ se met à la comédie britannique avec Trying et que HBO s’intéresse à un groupe de skateuse dans Betty.

La saison 4 de Rick & Morty reprend enfin sur Adult Swim. Au rayon des retours attendus, Billions revient avec sa saison 5. Sur NBC, Council of Dads dont le pilote a été diffusé il y a déjà quelques semaines entame finalement sa diffusion régulière. La Good Witch de Hallmark est de retour pour sa saison 6.

Il y a de nombreuses fins de saisons également, à commencer par celle de la première saison de Prodigal Son, mais aussi Breeders, Dispatches From Elsewhere, Dave et Zoey’s Extraordinary Playlist. Westworld termine sa saison 3, tout comme Good Girls, mais la fin est un peu prématurée pour celle-ci.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 27 avril

Never Have I Ever (saison 1 – Netflix)

Blood (saison 2 – Channel 5)

Mercredi 29 avril

Summertime (Saison 1 – Netflix)

Extracurricular (Saison 1 – Netflix)

Code 404 (Saison 1 – Sky One)

Jeudi 30 avril

The Victims’ Game (Saison 1 – Netflix)

Council of Dads (Saison 1 – NBC)

Vendredi 1er mai

Betty (saison 1 – HBO)

Upload (saison 1 – Amazon Prime Video)

Trying (saison 1 – Apple TV+)

Into The Night (saison 1 – Netflix)

Hollywood (saison 1 – Netflix)

Casi Feliz (saison 1 – Netflix)

Dimanche 3 mai

Billions (saison 5 – Showtime)

Good Witch (saison 6 – Hallmark)

Rick & Morty (saison 4B – Adult Swim)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 27 avril

Breeders (saison 1 – FX)

Dispatches From Elsewhere (saison 1 – AMC)

Prodigal Son (saison 1 – FOX)

Man Like Mobeen (saison 3 – BBC One)

Mardi 28 avril

Our Girl (saison 4 – BBC One)

Mercredi 29 avril

Sistas (Saison 1 – BET)

Boomerang (Saison 2 – BET)

Dave (Saison 1 – FXX)

Mister Winner (saison 1 – BBC Two)

Jeudi 30 avril

Cake (Saison 1 – FXX)

Better Things (Saison 4 – FX)

Last Man Standing (saison 8 – FOX)

Vendredi 1er mai

Charmed (saison 2 – The CW)

Friday Night Diner (saison 6 – Channel 4)

Blood (saison 2 – Channel 5)

Dimanche 3 mai

Westworld (saison 3 – HBO)

Good Girls (saison 3 – NBC)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 1 – NBC)

