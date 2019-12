Quelles séries débutent cette semaine ? Doctor Who, Dracula, Power, Spinning Out et plus

Une année se termine, une nouvelle commence, les séries continuent. Même les grands networks ne trainent pas pour reprendre leur programmation normale. CBS a par ailleurs organisé un petit évènement pour bien entamer l’année, puisque nous aurons le droit à un crossover entre Hawaii 5-0 et Magnum P.I.

Du côté de la télévision britannique, nous avons la nouvelle saison de Doctor Who qui débute le 1er janvier et se poursuit tous les dimanches. BBC One propose aussi l’intégralité de la saison 1 de Dracula par Steven Moffat et Mark Gatiss du 1er au 3 janvier — les trois épisodes étant mis en ligne sur Netflix dès le 4 janvier. En parallèle, ITV diffuse les trois épisodes de la saison 2 de Bancroft, également de mercredi à vendredi. Enfin, après l’épisode de Noël, Call The Midwife entame officiellement saison 9.

Dans un autre registre, Starz ramène la saison 6 de Power pour 5 épisodes qui servent à conclure le show. Du côté de Netflix, l’année débute avec le thriller religieux Messiah, la série de patinage artistique Spinning Out et la troisième et ultime saison de Anne With an E arrive ce week-end. Enfin, pour revenir sur les networks, FOX lance Deputy, une série policière avec Stephen Dorff.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 30 décembre

Alexa & Katie (special – Netflix)

Mardi 31 décembre

Le Voisin (saison 1 – Netflix)

Yanxi Palace: Princess Adventures (saison 1 – Netflix)

Mercredi 1er janvier

Messiah (saison 1 – Netflix)

Spinning Out (saison 1 – Netflix)

Almost Family (saison 1b – FOX)

Doctor Who (saison 12 – BBC One)

Dracula (saison 1 – BBC One)

Bancroft (saison 2 – ITV)

Jeudi 2 janvier

Last Man Standing (saison 8 – FOX)

Deputy (saison 1 – FOX)

Bandits des bois (saison 1 – Netflix)

Vendredi 3 janvier

Hawaii Five-0 (saison 10b – CBS)

Magnum PI (saison 2b – CBS)

Blue Bloods (saison 10b – CBS)

Anne With an E (saison 3 – Netflix)

Dimanche 5 janvier

Power (saison 6b – Starz)

The Simpsons (saison 31b – FOX)

Bless The Harts (saison 1b – FOX)

Bob’s Burgers (saison 10b – FOX)

Family Guy (saison 18b – FOX)

God Friended Me (saison 2b – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 11b – CBS)

Call The Midwife (saison 9 – BBC One)

