Quelles séries débutent cette semaine ? The Outsider, Grantchester, AJ And The Queen, Lincoln Rhyme et plus

Si vous doutiez que la rentrée était déjà là, le programme de la télévision américaine le confirme. Les networks ne trainent pas pour relancer leurs shows, ce qui annonce une seconde partie de saison bien chargée.

Au niveau des nouvelles saisons, on note le retour de Manifest (saison 2), mais aussi le lancement du spin-off FBI: Most Wanted, de la dernière saison de Criminal Minds.

Au rayon des nouveautés, nous avons The Outsider sur HBO, l’adaptation d’une histoire de Stephen King. Netflix ajoute à son catalogue AJ & The Queen avec RuPaul et la comédie parodique Medical Police. NBC ajoute une série policière avec Lincoln Rhyme qui se base sur les romans de Jeffery Deaver.

Du côté de la télévision britannique, la rentrée est également bien là avec les nouvelles saisons de Grantchester, Vera, Silent Witness ou encore Death in Paradise, mais aussi avec deux mini-séries attendues : Deadwater Fell avec David Tennant sur Channel 4 et White House Farm avec Stephen Graham sur ITV.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 6 janvier

Manifest (saison 2 – NBC)

Coroner (saison 2 – CBC)

The Neighborhood (saison 2b – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 1b – CBS)

All Rise (saison 1b – CBS)

Bull (saison 4b – CBS)

Father Brown (saison 8 – BBC One)

Mardi 7 janvier

The Resident (saison 3b – FOX)

Empire (saison 6b – FOX)

FBI: Most Wanted (saison 1 – CBS)

FBI (saison 2b – CBS)

NCIS (saison 15b – CBS)

The Haves and The Have Nots (saison 7 – OWN)

mixed-ish (saison 1b – ABC)

black-ish (saison 6b – ABC)

Emergence (saison 1b – ABC)

Kim’s Convenience (saison 6 – CBC)

Silent Witness (saison 23 – BBC One)

Mercredi 8 janvier

Party of Five (saison 1 – Freeform)

Chicago Med (saison 5b – NBC)

Chicago Fire (saison 8b – NBC)

Chicago PD (saison 7b – NBC)

Criminal Minds (saison 15 – CBS)

Modern Family (saison 11 – ABC)

Single Parents (saison 2b – ABC)

Stumptown (saison 1b – ABC)

Burden of Truth (saison 3 – CBC)

Fortunate Son (saison 1 – CBC)

White House Farm (saison 1 – ITV)

Jeudi 9 janvier

Superstore (saison 5b – NBC)

Perfect Harmony (saison 1b – NBC)

The Good Place (saison 4b – NBC)

Will & Grace (saison 11b – NBC)

Law & Order: Special Victim Unit (saison 21b – NBC)

The Unicorn (saison 1b – CBS)

Young Sheldon (saison 3b – CBS)

Mom (saison 7b – CBS)

Carol’s Second Act (saison 1b – CBS)

Evil (saison 1b – CBS)

Death in Paradise (saison 9 – BBC One)

Vendredi 10 janvier

Lincoln Rhyme (saison 1 – NBC)

AJ And The Queen (saison 1 – Netflix)

Medical Police (saison 1 – Netflix)

Jamtara (saison 1 – Netflix)

Grantchester (saison 5 – ITV)

Deadwater Fell (mini – Channel 4)

Sick of It (saison 2 – Sky One)

King Gary (saison 1 – BBC One)

Dimanche 12 janvier

The Outsider (saison 1 – HBO)

Vera (saison 12 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 9 janvier

Star Trek: Short Treks (saison 2 – CBS All Access)

Vendredi 10 janvier

High School Musical: The Series (saison 1 – Disney+)

