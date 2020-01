Quelles séries débutent cette semaine ? Picard, Sabrina, Station 19, Awkwafina, October Faction, The Bold Type, Shrill et plus

Nous entrons dans la quatrième semaine de l’année et les retours de séries sont toujours nombreux. On pourra ainsi retrouver Grey’s Anatomy qui revient avec Station 19 et un crossover qui servira de lead-in à la suite de A Million Little Things.

Sur The CW, Legends of Tomorrow se plonge dans sa saison 5 tandis qu’Arrow nous livre un épisode spécial, un backdoor pilote se déroulant dans le futur pour nous présenter le potentiel spin-off Green Arrow & The Canaries. Pour en terminer avec les retours, Netflix met en ligne la seconde et dernière partie de la saison 4 de The Ranch, soit la fin de la série.

Netflix a d’ailleurs un programme chargé. Les nouvelles aventures de Sabrina arrive avec sa saison 3, tandis que Family Reunion entame sa saison 2. Idem pour Shrill sur Hulu et Project Blue Book sur Hulu, alors que The Bold Type revient avec sa saison 4.

CBS All Access nous propose Star Trek: Picard (qui sera chez nous en direct des USA sur Amazon Prime Vidéo) qui ramène Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) au cœur de l’action. Sur Netflix, nous avons October Faction, une série sur une famille de chasseurs de monstres, mais également la série fantastique chinoise L’épouse fantôme. Comedy Central lance Awkwafina is Nora from Queens (le titre dit tout ce qu’il y a savoir) et FOX a aussi une comédie, Outmatched, sur des parents submergés par leurs enfants trop intelligents.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 20 janvier

Prodigal Son (saison 1b – FOX)

All American (saison 2b – The CW)

Black Lightning (saison 3b – The CW)

Family Reunion (saison 2 – Netflix)

Mardi 21 janvier

Legends of Tomorrow (saison 5 – The CW)

The Conners (saison 2b – ABC)

Bless this Mess (saison 2b – ABC)

Project Blue Book (saison 2 – History)

Mercredi 22 janvier

Awkwafina is Nora from Queens (saison 1 – Comedy Central)

Riverdale (saison 4b – The CW)

Jeudi 23 janvier

Picard (saison 1 – CBS All Access)

October Faction (saison 1 – Netflix)

L’épouse fantôme (saison 1 – Netflix)

Outmatched (saison 1 – FOX)

The Bold Type (saison 4 – Freeform)

Station 19 (saison 2 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 16b – ABC)

A Million Little Things (saison 2b – ABC)

Vendredi 24 janvier

Shrill (saison 2 – Hulu)

Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 3 – Netflix)

The Ranch (saison 4b – Netflix)

Dimanche 26 janvier

Our Cartoon President (saison 3 – Showtime)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 23 janvier

Perfect Harmony (saison 1 – NBC)

Dimanche 26 janvier

Shameless (saison 10 – Showtime)

The L Word: Generation Q (saison 1 – Showtime)

Work in Progress (saison 1 – Showtime)

The Trial of Christine Keeler (mini –BBC One)

