Quelles séries débutent cette semaine ? Intimidation, BoJack Horseman,Miracle Workers, Ragnarok et plus

C’est une semaine dominée par Netflix au rayon des nouveautés. Il y a une exception, puisque nous retrouvons l’anthologie Miracle Workers avec Daniel Radcliffe et Steve Buscemi qui entame sa saison 2 ce mardi sur TBS et nous entraine au Moyen-âge.

Surtout, cette semaine est marquée par les conclusions. Plusieurs séries se terminent de manière définitive, à commencer par Arrow qui ferme un chapitre dans l’histoire de The CW, mais aussi avec The Good Place sur NBC et enfin BoJack Horseman sur Netflix. Emergence sur ABC et Evil sur CBS se concluent également, la seconde a par ailleurs déjà été renouvelée.

Sur CBS, on notera que la saison 2 de Magnum PI entre en pause ce vendredi, laissant sa place à la saison 4 de MacGyver.

Pour revenir aux nouveautés, Netflix proposera ce jeudi Intimidation (The Stranger en version originale), un thriller britannique avec Richard Armitage qui adapte un roman de Harlan Coben.

Nouveautés & retours

Mardi 28 janvier

Miracle Workers (saison 2 – TBS)

Mercredi 29 janvier

Omniscient (saison 1 – Netflix)

Jeudi 30 janvier

Intimidation (saison 1 – Netflix)

Vendredi 31 janvier

BoJack Horseman (saison 6b – Netflix)

Diablero (saison 2 – Netflix)

Luna Nera (saison 1 – Netflix)

Ragnarok (saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 28 janvier

Arrow (saison 8 – The CW)

Emergence (saison 1 – ABC)

Jeudi 30 janvier

Evil (saison 1 – CBS)

The Good Place (saison 1 – NBC)

Vendredi 31 janvier

Magnum PI (saison 2a – CBS)

The Goes Wrong Show (saison 1 – BBC One)

Deadwater Fell (mini – Channel 4)

Dimanche 2 février

Vera (saison 10 – ITV)

