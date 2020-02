Quelles séries débutent cette semaine ? Homeland, Locke & Key, The Sinner, Katy Keene, MacGyver…

Le mois de février débute avec le Super Bowl et les Oscars, ce qui bouscule un peu les programmes, mais cela n’empêche pas le retour de nombreuses séries comme Homeland qui revient enfin pour sa dernière saison, accompagnée par la saison 2 de Kidding sur Showtime.

Nous avons également cette semaine le retour de l’anthologie Manhunt sur Spectrum cette fois, ainsi que la saison 3 de The Sinner sur USA Network, la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine sur NBC, la saison 4 de MacGyver sur CBS et celle de High Maintenance sur HBO.

Il y a aussi pas mal de nouveautés à surveiller comme Tommy avec Edie Falco sur CBS, le spin-off de Riverdale nommé Katy Keene sur The CW, la nouvelle production de Sam Esmail intitulée Briarpatch sur USA Network, l’adaptation du comics Locke & Key sur Netflix, la comédie Mythic Quest : Raven’s Banquet sur AppleTV+ ou encore le retour de Fran Drescher dans la comédie Indebted sur NBC.

La télévision britannique n’est pas en reste avec les nouvelles saisons de Inside N° 9 sur BBC Two et Home sur Channel 4, ainsi que la mini-série The Pale Horse, une adaptation d’Agatha Christie.

Terminons avec les conclusions, puisque la fin de Power que l’on attendait pour le 2 février a été repoussée d’une semaine. On dira aussi au revoir à Vikings qui reviendra en fin d’année avec ses ultimes épisodes.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 3 février

Manhunt (saison 2 – Spectrum)

Inside N°9 (saison 5 – BBC Two)

Mardi 4 février

The Flash (saison 6b – The CW)

Mercredi 5 février

Home (saison 2 – Channel 4)

Jeudi 6 février

Tommy (saison 1 – CBS)

Brooklyn Nine-Nine (saison 7 – NBC)

Indebted (saison 1 – NBC)

Katy Keene (saison 1 – The CW)

Interrogation (saison 1 – CBS All Access)

The Sinner (saison 3 – USA Network)

Briarpatch (saison 1 – USA Network)

Vendredi 7 février

MacGyver (saison 4 – CBS)

High Maintenance (saison 4 – HBO)

Mythic Quest: Raven’s Banquet (saison 1 – Apple TV+)

My Holo Love (saison 1 – Netflix+)

Locke & Key (saison 1 – Netflix)

Dimanche 9 février

Kidding (saison 2 – Showtime)

Homeland (saison 8 – Showtime)

The Pale Horse (mini – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 4 février

Silent Witness (saison 23 – BBC One)

Mercredi 5 février

Vikings (saison 6a – History)

Jeudi 6 février

Tell Me a Story (saison 2 – CBS All Access)

Dimanche 9 février

Power (saison 6 – Starz)

