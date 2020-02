Quelles séries débutent cette semaine ? Narcos, Outlander, High Fidelity, Good Girls, Strike Back, The Split et plus

Nous arrivons à la moitié du mois de février cette semaine et, pourtant, ABC a encore une nouveauté sur son programme avec For Life, une série judiciaire sur un détenu qui devient un avocat. Au rayon network, NBC lance officiellement Zoey’s Extraordinary Playlist plusieurs semaines après la diffusion de son pilote, tandis que FOX propose une nouvelle série animée, Duncanville, qui nous vient d’Amy Poehler qui prête également sa voix à un personnage.

Du côté des services de streaming, Netflix mettra en ligne Narcos: Mexico pour sa seconde saison (la 5è de la franchise), mais aussi Les demoiselles du téléphone, et c’est la dernière saison pour celle-ci. Hulu lance la nouvelle adaptation de High Fidelity avec Zoë Kravitz dans le premier rôle.

En ce qui concerne les chaines câblées, Starz propose la saison 5 de Outlander, tandis que Cinemax ramène Strike Back pour ce qui sera encore sa dernière saison — cette fois, la fin devrait bien être définitive, puisque la chaine arrêtera prochainement de produire des séries.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 10 février

Agatha Raisin (saison 3 – Acorn TV)

The End (saison 1 – Sky Atlantic)

Mardi 11 février

For Life (saison 1 – ABC)

Cherish The Day (saison 1 – OWN)

The Split (saison 2 – BBC One)

Jeudi 13 février

Narcos (saison 5 – Netflix)

Vendredi 14 février

High Fidelity (saison 1 – Hulu)

Utopia Falls (saison 1 – Hulu)

Las chicas del Cable (saison 5 – Netflix)

Strike Back (saison 8 – Cinemax)



Dimanche 16 février

Outlander (saison 5 – Starz)

Duncanville (saison 1 – FOX)

Good Girls (saison 3 – NBC)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 1 – NBC)

NCIS: New Orleans (saison 6b – CBS)

This Country (saison 3 – BBC Three)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 12 février

White House Farm (mini – ITV)

Vendredi 14 février

Grantchester (saison 5 – ITV)

Cobra (saison 1 – Sky One)

King Gary (saison 1 – BBC One)

Dimanche 16 février

The Pale Horse (mini – BBC One)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.