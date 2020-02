Quelles séries débutent cette semaine ? Hunters, The Walking Dead, Better Call Saul, The Rookie et plus

Cette semaine, nous allons faire nos adieux à plusieurs séries. La plus longue d’entre elles a 15 saisons au compteur, Esprits Criminels (Criminal Minds) s’achève en effet mercredi avec ses deux derniers épisodes sur CBS. Idem pour Fresh Off The Boat qui se conclut vendredi avec une double-dose sur ABC, tout comme Almost Family samedi sur FOX.

Il y a bien entendu aussi des lancements, à commencer par celui de Hunters sur Amazon Prime Video avec Al Pacino et Logan Lerman qui pourchassent des nazis dans le New York des ’70s. Ensuite, David Schwimmer revient dans une comédie avec Intelligence sur la chaine britannique Sky One.

Au rayon des retours, The Walking Dead reprend sa saison 10 où elle s’était arrêtée sur AMC et Better Call Saul revient avec sa saison 5 ce dimanche, avant de s’installer dans sa case horaire habituelle le lundi soir. Sur ABC, la saison 2 de The Rookie retrouve sa place le dimanche soir. Du côté de Hallmark, Le cœur a ses raisons (When Calls the Heart) entame sa saison 7. Enfin, sur BBC One, c’est Last Tango in Halifax qui refait surface après une très longue pause.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mardi 18 février

Workin’ Moms (saison 4 – CBC)

Jeudi 20 février

Spectros (saison 1 – Netflix)

Sacred Lies (saison 2 – Facebook)

Vendredi 21 février

Hunters (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Gentefied (saison 1 – Netflix)

Puerto 7 (saison 1 – Netflix)

Intelligence (saison 1 – Sky One)

Star Wars: The Clone Wars (saison 7 – Disney+)

Dimanche 23 février

Better Call Saul (saison 5 – AMC)

The Walking Dead (saison 10 partie 2 – AMC)

The Rookie (saison 2b – ABC)

When Calls The Heart (saison 7 – Hallmark)

Last Tango in Halifax (saison 5 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 17 février

Cold Feet (saison 9 – ITV)

Mercredi 19 février

Criminal Minds (saison 15 – CBS)

Vendredi 21 février

Fresh Off the Boat (saison 6 – ABC)

Harley Quinn (saison 1 – DC Universe)

Samedi 22 février

Almost Family (saison 1 – FOX)

