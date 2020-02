Quelles séries débutent cette semaine ? Altered Carbon, I Am Not Okay With This, Dispatches from Elsewhere et plus

Nous arrivons à la fin du mois de février et cela fait donc deux ans que la première saison d’Altered Carbon a été mis en ligne sur Netflix. La seconde arrive ce jeudi, tandis que celle de L’éternelle sorcière sera mise en ligne le lendemain avec quelques autres nouveautés. Dans ce registre, le service de streaming propose mercredi I Am Not Okay With This, un teen show sur une adolescente qui se découvre des pouvoirs en plus de devoir gérer tout un tas de problèmes.

Du côté des networks, nous n’avons plus trop de lancements à ce moment de l’année, mais il faut tout de même noter que SEAL Team revient pour poursuivre sa saison 3. Sur le câble, AMC lance dimanche la nouvelle Dispatches from Elsewhere dans laquelle Jason Segel se lance dans une chasse au trésor d’un genre nouveau.

Du côté de la télévision britannique, ITV propose la mini-série Flesh and Blood en 4 parties, de lundi à jeudi, qui est une comédie noire avec Imelda Staunton et Russell Tovey. La saison 11 de Moving On est quant à elle également proposée du lundi au vendredi.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 24 février

Flesh and Blood (mini – ITV)

Moving On (saison 11 – BBC One)

Mardi 25 février

The Windsors (saison 3 – Channel 4)

Mercredi 26 février

SEAL Team (saison 3b – CBS)

I Am Not Okay With This (saison 1 – Netflix)

Jeudi 27 février

Followers (saison 1 – Netflix)

Altered Carbon (saison 2 – Netflix)

Vendredi 28 février

Queen Sono (saison 1 – Netflix)

L’éternelle sorcière/Siempre Bruja – saison 2 (Netflix)

Unstoppable – saison 1 (Netflix)

Dimanche 1er mars

Dispatches from Elsewhere (saison 1 – AMC)

My Left Nut (saison 1 – BBC Three)

McDonald & Dodds (saison 1 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 24 février

Agatha Raisin (saison 3 – AcornTV)

Jeudi 27 février

Death in Paradise (saison 9 – BBC One)

Flesh and Blood (mini – ITV)

Dimanche 1er mars

Doctor Who (saison 12 – BBC One)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.