Quelles séries débutent cette semaine ? Devs, Amazing Stories, Dave, Noughts + Crosses et plus

C’est une semaine chargée pour les chaines FX et FXX qui entrent dans une nouvelle relation avec Hulu, puisque le service de streaming proposera en premier la mini-série Devs. Sur FX, il y a également plusieurs comédies qui s’ajoutent au programme donc Breeders avec Martin Freeman, la saison 4 de Better Things et Dave avec le rappeur/comédien Lil’Dicky.

Sur FOX, Empire est de retour pour ses ultimes épisodes. En Angleterre, Liar est de retour pour sa saison 2 sur ITV, The Trip entame sa saison 4 sur Sky One. ITV a également une nouveauté, The Trouble with Maggie Cole avec Dawn French, tandis que BBC One lance Noughts + Crosses, une adaptation du roman Entres Chiens et Loups.

Au nouveau des conclusions, les séries Party of Five et Good Trouble terminent leurs saisons sur Freeform, et Grown-ish entre en pause. Sur HBO, c’est The Outsider qui se conclue, tout comme la saison 1 de Dare Me sur USA Network et la saison 2 de Kidding sur Showtime.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 2 mars

Breeders (saison 1 – FX)

Liar (saison 2 – ITV)

Mardi 3 mars

Empire (saison 6b – Fox)

The Trip (saison 4 – Sky One)

Mercredi 4 mars

Diggstown (saison 2 – CBC)

Dave (saison 1 – FXX)

Twenties (saison 1 – BET)

The Trouble with Maggie Cole (saison 1 – ITV)

Jeudi 5 mars

Better Things (saison 4 – FX)

Cake (saison 2 – FXX)

Devs (mini-série – Hulu)

Noughts + Crosses (saison 1 – BBC One)

Vendredi 6 mars

Paradise PD – saison 2 (Netflix)

The Protector – saison 3 (Netflix)

Amazing Stories – saison 1 (AppleTV+)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 4 mars

Party of Five (saison 1 – Freeform)

Good Trouble (saison 2 – Freeform)

Jeudi 5 mars

Grown-ish (saison 3a – Freeform)

Dimanche 8 mars

The Outsider (saison 1 – HBO)

Dare Me (saison 1 – USA Network)

Kidding (saison 2 – Showtime)

McDonald & Dodds (saison 1 – ITV)

