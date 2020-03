Quelles séries débutent cette semaine ? Westworld, Belgravia, Kingdom, Elite, Black Monday, On My Block et plus

L’hiver se termine, nous avons un passage de relais sur HBO, Westworld revient avec sa saison 3, remplaçant The Outsider. Sur Showtime, c’est la saison 2 de Black Monday qui remplace celle de Kidding. Sur The CW, le changement aura lieu la semaine prochaine, puisque All American et Black Lightning se concluent lundi.

Sur Netflix, nous avons des retours attendus comme celui de la série de zombies Kingdom dont la saison 2 est donc mise en ligne vendredi, en même temps que la saison 3 d’Elite. Elles sont accompagnées par plusieurs nouveautés : l’anthologie horrifique Bloodride, la série policière scandinave Les Meurtres de Valhalla et aussi la série néerlandaise Women Of The Night.

Dans un tout autre registre, notons que l’on fêtera le 150ème épisode de Mom sur CBS, alors que The Unicorn et Carol’s Second Act arrivent au terme de leur première saison. Sur Pop, on devait retrouver la saison 2 de Flack, mais la chaine a décidé d’annuler la série (et Florida Girls) qui devra se trouver un autre diffuseur.

Terminons avec l’Angleterre et le retour de Julian Fellowes. Le créateur de Downton Abbey propose cette fois Belgravia, une autre série historique basée sur son propre livre. Elle sera accompagnée par la saison 3 de Good Karma Hospital.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 11 mars

On My Block (saison 3 – Netflix)

Jeudi 12 mars

Hospital Playlist (saison 1 – Netflix)

Vendredi 13 mars

Kingdom (saison 2 – Netflix)

Elite (saison 3 – Netflix)

Bloodride (saison 1 – Netflix)

The Valhalla Murders (saison 1 – Netflix)

Women Of The Night (saison 1 – Netflix)

Jessy & Nessy (saison 1a – Amazon)

Dimanche 15 mars

Westworld (saison 3 – HBO)

Black Monday (saison 2 – Showtime)

Good Karma Hospital (saison 3 – ITV)

Belgravia (saison 1 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 9 mars

9-1-1: lone star (saison 1 – FOX)

All American (saison 2 – The CW)

Black Lightning (saison 3 – The CW)

Inside N°9 (saison 5 – ITV)

Baghdad Central (mini – Channel 4)

Mardi 10 mars

The Haves and the Have Nots (saison 7 – OWN)

Mercredi 11 mars

Home (saison 2 – Channel 4)

Jeudi 12 mars

The Unicorn (saison 1 – CBS)

Carol’s Second Act (saison 1 – CBS)

Everything’s Gonna Be Okay (saison 1 – Freeform)

Vendredi 13 mars

Lincoln Rhyme (saison 1 – NBC)

Dimanche 15 mars

Avenue 5 (saison 1 – HBO)

Last Tango in Halifax (saison 5 – BBC One)

