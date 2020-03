Quelles séries débutent cette semaine ? Self Made, Supernatural, Little Fires Everywhere, The Blacklist et plus

Cette semaine, la saison 15 de Supernatural est de retour pour la dernière fois. La série se terminera ainsi définitivement dans quelques semaines. Elle sera proposée en duo avec la saison 2 de Roswell, New Mexico sur The CW, tandis que 9-1-1 reprend le même soir sur Fox et The Blacklist vendredi sur NBC. Sur IFC, Brockmire revient aussi pour son ultime saison.

Cette semaine, nous avons également des mini-séries comme Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker avec Octovia Spenser sur Netflix, The Plot Against America de David Simon sur HBO et Little Fires Everywhere avec Kerry Washington et Reese Witherspoon sur Hulu.

Freeform a une nouvelle série de sorcières nommée Motherland: Fort Salem qui débute ce mercredi, tandis que Netflix s’intéresse à des Vampires français vendredi — mais aussi au football avec The English Game.

Par ailleurs, du côté de l’Angleterre, la comédie Feel Good débute mercredi soir sur Channel 4 et arrive le lendemain sur Netflix. La saison 2 de Bulletproof commence vendredi sur Sky et la nouvelle The Nest avec Martin Compston et Sophie Rundle s’installe le dimanche soir sur BBC One.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Lundi 16 mars

Roswell, New Mexico (saison 2 – The CW)

The Plot Against America (mini -HBO)

My Brilliant Friend (saison 2 -HBO)

9-1-1 (saison 3 – FOX)

Supernatural (saison 15b – The CW)

Sunnyside (saison 1 – Sky Comedy)

Mardi 17 mars

Penance (saison 1 – Channel 5)

Mercredi 18 mars

Motherland: Fort Salem (saison 1 – Freeform)

Little Fires Everywhere (saison 1 – Hulu)

Brockmire (saison 4 – IFC)

Kate & Koji (saison 1 – ITV)

Kalifat (saison 1 – Netflix)

Women Of The Night (saison 1 – Netflix)

Jeudi 19 mars

Feel Good – saison 1 (Netflix)

Ruthless – saison 1 (BET+)

Vendredi 20 mars

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (mini – Netflix)

The English Game (saison 1 – Netflix)

Vampires – saison 1 (Netflix)

The Letter for the King – saison 1 (Netflix)

The Blacklist (saison 7b – NBC)

Bulletproof (saison 2 – Sky One)

Dimanche 22 mars

The Nest (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 17 mars

The Split (saison 2 – BBC One)

Mercredi 18 mars

68 Whiskey (saison 1 – Paramount)

Jeudi 19 mars

Penance (saison 1 – Channel 5)

Vendredi 20 mars

Diary of a Future President (saison 1 – Disney+)

Dimanche 22 mars

Curb Your Enthusiasm (saison 10 – HBO)

