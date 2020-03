Quelles séries débutent cette semaine ? Ozark, Vagrant Queen, One Day at a Time et plus

Le programme de Netflix a été assez chargé la semaine dernière. Les choses se calment, mais nous avons tout de même une grosse sortie avec la saison 3 de Ozark, en plus de la première des séries allemandes Freud et Unorthodox.

Ce n’est plus sur Netflix, mais sur Pop! One Day at a Time revient à la vie avec une saison 4 inédite sur la chaine câblée américaine. Sur SyFy, nous avons Vagrant Queen, une nouvelle série d’aventures spatiales.

Sur les networks, on dit au revoir à plusieurs séries comme This Is Us, A Million Little Things ou encore Deputy, mais il y a néanmoins un lancement avec la nouvelle Council of Dads sur NBC. Sur The CW, à l’exception de Supernatural et Roswell, New Mexico, toutes les séries sont en pause jusqu’à la semaine du 5 avril.

En Angleterre, Our Girl entame sa saison 4 sur BBC One, tandis que la comédie This Country se termine de manière définitive. Friday Night Dinner revient pour sa part avec sa saison 6 sur Channel 4 qui pourrait également être la dernière (mais c’est encore à confirmer).

Nouveautés & retours

Lundi 23 mars

Freud (saison 1 – Netflix)

Miss Fisher and the Crypt of Tears (film – Acorn TV)

Mardi 24 mars

One Day at a Time (saison 4 – Pop)

Council of Dads (saison 1 – NBC)

Our Girl (saison 4 – BBC One)

My Left Nut (saison 1 – BBC One)

Mercredi 25 mars

Hitmen (saison 1 – Sky One)

Mister Winner (saison 1 – BBC Two)

Jeudi 26 mars

Tacoma FD (saison 2 – TruTV)

Unorthodox – saison 1 (Netflix)

Vendredi 27 mars

Ozark (saison 3 – Netflix)

Vagrant Queen (saison 1 – SyFy)

Friday Night Dinner (saison 6 – Channel 4)

Dimanche 29 mars

Three Busy Debras (saison 1 – Adult Swim)

Beef House (saison 1 – Adult Swim)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 23 mars

This Country (saison 3 – BBC One)

Mardi 24 mars

This Is Us (saison 4 – NBC)

Cherish The Day (saison 1 – OWN)

Project Blue Book (saison 2 – History)

Mercredi 25 mars

Stumptown (saison 1 – ABC)

Awkwafina is Nora From Queens (saison 1 – Sky One)

Jeudi 26 mars

Star Trek: Picard (saison 1 – CBS All Access)

Outmatched (saison 1 – FOX)

Deputy (saison 1 – FOX)

The Bold Type (saison 4a – Freeform)

A Million Little Things (saison 2 – ABC)

The Sinner (saison 3 – USA Network)

Dimanche 29 mars

Our Cartoon President (saison 3a – Showtime)

