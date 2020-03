Quelles séries débutent cette semaine ? Siren, Murder, La Casa de Papel, Broke, Future Man et plus

Cette semaine, il y a de moins en moins d’épisodes inédits sur les networks. The CW a par exemple mis en pause tous ses shows jusqu’à au moins la mi-avril et ce n’est que le début. Certaines séries vont même s’arrêter rapidement, les chaines proposant tout ce qui a été tourné avant l’arrêt de la production qui ne reprendra donc pas prochainement. C’est le cas de FBI qui se termine cette semaine et, les trois épisodes restants, ne seront pas produits.

On dira au revoir à The Good Doctor qui complète sa saison 3, mais surtout à The Magicians et Hawaii Five-0 qui s’achèvent de manière définitive.

Il y a néanmoins des nouveautés, comme la saison 3 de Siren, la reprise de la dernière saison de How To Get Away With Murder, Christian Kane sous les tropiques dans Almost Paradise, Pauley Perrette de retour sur CBS dans la comédie Broke, l’ambitieux show de SF Tales From The Loop sur Amazon Prime Video ou encore la saison 4 de La Casa de Papel et l’ultime saison de Future Man sur Hulu.

En Angleterre, il y a la nouvelle série policière historique Miss Scarlet and the Duke qui arrive sur Alibi, la saison 2 de Save Me de Lennie James et la comédie Maxxx sur E4 à propos du membre d’un boyband qui tente de se réinventer une carrière.

Nouveautés & retours

Lundi 30 mars

Almost Paradise (saison 1 – WGN)

London Kills (saison 2 – BBC One)

Mardi 31 mars

If Loving You is Wrong (saison 5 – OWN)

Miss Scarlet and the Duke (saison 1 – Alibi)

Mercredi 1er avril

Save Me (saison 2 – Sky Atlantic)

In The Cut (saison 6 – Bounce)

Jeudi 2 avril

How to Get Away With Murder (saison 6b – ABC)

Man With a Plan (saison 4 – CBS)

Broke (saison 1 – CBS)

Siren (saison 3 – Freeform)

Maxxx (saison 1 – E4)

Vendredi 3 avril

La Casa de Papel (saison 4 – Netflix)

Home Before Dark (saison 1 – Apple TV+)

Future Man (saison 3 – Hulu)

Tales From The Loop (saison 1 – Amazon Prime Video)

Harley Quinn (saison 2 – DC Universe)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 30 mars

The Good Doctor (saison 3 – ABC)

Mardi 31 mars

FBI (saison 2 – CBS)

Miracle Workers (saison 2 – TBS)

The Windsors (saison 3 – Channel 4)

The Trip (saison 4 – Sky One)

Mercredi 1er avril

The Magicians (saison 5 – SyFy)

Vendredi 3 avril

Amazing Stories (saison 1a – Apple TV+)

Hawaii Five-0 (saison 10 – CBS)

High Maintenance (saison 4 – HBO)

