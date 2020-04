Quelles séries débutent cette semaine ? Killing Eve, Magnum PI, The Good Fight, Insecure et plus

Il y a un an, la dernière saison de Game of Thrones était sur le point de débuter. Le temps passe, les séries s’enchainent et, cette semaine, nous faisons nos adieux à Modern Family qui arrive à sa conclusion définitive. Tout comme Schitt’s Creek sur Pop TV.

Ce n’est par contre pas la fin définitive pour Grey’s Anatomy, mais sa saison 16 se conclut prématurément. L’arrêt brusque des tournages précipite ce genre de conclusion hâtive. D’ailleurs, sur Showtime, la saison 2 de Black Monday entre en pause. Aucune date n’a été annoncée pour son retour. Sur Fox, The Resident arrive au bout de sa saison 2, tandis que Manifest termine la sienne sur NBC.

Au niveau des lancements, nous avons le retour de The Good Fight avec sa saison 4 sur CBS All Access. Tracy Jordan revient dans la saison 3 de The Last O.G. sur TBS. La saison 2 de Magnum P.I. reprend après plusieurs mois de pause sur CBS. HBO propose la saison 4 d’Insecure avec la nouvelle Run. Enfin, BBC America a avancé le lancement de la saison 3 de Killing Eve.

Dans un autre registre, notons que Will & Grace nous offre cette semaine un hommage à la série classique I Love Lucy et que Empire célèbre son épisode 100 (et s’apprête à nous quitter aussi prochainement).

Nouveautés & retours

Lundi 6 avril

The Big Show Show (saison 1 – Netflix)

Mardi 7 avril

The Last O.G. (saison 3 – TBS)

Jeudi 9 avril

The Good Fight (saison 4 – CBS All Access)

Red Dwarf: The Promised Land (special – Dave)

Vendredi 10 avril

Brews Brothers (saison 1 – Netflix)

Il processo (saison 1 – Netflix)

Magnum P.I. (saison 2b – CBS)

Dimanche 12 avril

Insecure (saison 4 – HBO)

Run (saison 1 – HBO)

Killing Eve (saison 3 – BBC America)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 6 avril

Manifest (saison 2 – NBC)

Liar (saison 2 – ITV)

Mardi 7 avril

The Resident (saison 3 – FOX)

Schitt’s Creek (saison 6 – POP)

Mercredi 8 avril

Modern Family (saison 11 – ABC)

The Trouble with Maggie Cole (saison 1 – ITV)

Jeudi 9 avril

Grey’s Anatomy (saison 16 – ABC)

Noughts + Crosses (saison 1 – BBC One)

Red Dwarf: The Promised Land (special – Dave)

Dimanche 12 avril

Black Monday (saison 2a – Showtime)

