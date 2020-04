Quelles séries débutent cette semaine ? Mrs. America, Bosch, In The Dark, What We Do in The Shadows et plus

De plus en plus de séries sont repoussées à l’été ou l’automne, notamment sur HBO, mais nous n’allons pas manquer de nouveautés à découvrir — l’avantage du PeakTV ! Cette semaine, on peut retrouver Cate Blanchett dans la mini-série historique Mrs. America sur Hulu.

Sur Spectrum, nous pourrons découvrir Paradise Lost, un thriller du genre Southern Gothic avec Josh Hartnett et Bridget Regan. Sur ABC, nous avons une comédie romantique avec The Baker and the Beauty ; Netflix propose la nouvelle sitcom #blackAF par le créateur de Black-ish et le teen show Outer Banks.

Du côté des retours, nous avons la saison 6 de Bosch sur Amazon Prime Vidéo, mais aussi la saison 2 de l’excellente What We Do in The Shadows sur FX, tandis que la saison 2 Flack qui a été déprogrammée sur Pop aux USA et qui arrive en Angleterre sur W. Sur la TV UK, il y a également la minisérie Quiz avec Matthew MacFadyen et Michael Sheen.

Il y a bien entendu de plus en plus de séries qui arrivent au bout de leur saison, comme New Amsterdam, les séries Chicago et Indebted sur NBC. Cinemax diffuse la fin définitive de Strike Back. Sur USA Network, la première saison de Briarpatch se conclut aussi, tout comme Devs sur FX ; la saison 1 écourtée de Nancy Drew stoppe là sur The CW.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 13 avril

Paradise Lost (saison 1 – Spectrum)

American Dad! (saison 16 – TBS)

The Baker and the Beauty (saison 1 – ABC)

Quiz (mini – ITV)

Flack (saison 2 – W)

Mercredi 15 avril

What We Do in The Shadows (saison 2 – FX)

Mrs. America (mini-série – Hulu)

Outer Banks (saison 1 – Netflix)

Jeudi 16 avril

In The Dark (saison 2 – The CW)

Fauda (saison 3 – Netflix)

Vendredi 17 avril

#blackAF (saison 1 – Netflix)

Bosch (saison 6 – Amazon Prime Vidéo)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 13 avril

Briarpatch (saison 1 – USA Network)

The Nest (saison 1 – BBC One)

The End (saison 1 – Sky Atlantic)

Mardi 14 avril

New Amsterdam (saison 2 – NBC)

Mercredi 15 avril

Chicago Fire (saison 8 – NBC)

Chicago Med (saison 5 – NBC)

Chicago PD (saison 7 – NBC)

Nancy Drew (saison 1 – The CW)

Twenties (saison 1 – BET)

Quiz (mini – ITV)

Plebs (saison 5 – ITV2)

Jeudi 16 avril

Devs (mini – Hulu)

Indebted (saison 1 – NBC)

Vendredi 17 avril

Strike Back (saison 8 – Cinemax)

Dimanche 19 avril

Belgravia (saison 1 – ITV)

The Good Karma Hospital (saison 3 – ITV)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.