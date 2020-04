Quelles séries débutent cette semaine ? The Last Kingdom, Penny Dreadful, La Casa de las Flores, Defending Jacob et plus

Cette semaine encore, nous allons faire nos adieux à plusieurs séries. Pour la seconde fois, Will & Grace a le droit à un final. Celui-ci devrait néanmoins être le dernier. Homeland arrive aussi à sa conclusion définitive, tout comme God Friended Me sur CBS après seulement deux saisons. Empire se retire avec un final improvisé, peut-être qu’elle aura l’opportunité de revenir avec un téléfilm de conclusion l’an prochain, mais rien n’est officiel pour le moment. Les mini-séries The Plot Against America et Little Fires Everywhere se concluent. Enfin, La Casa de las Flores est de retour pour sa dernière fournée d’épisodes.

Au niveau des lancements, nous avons Penny Dreadful: City of Angels qui nous vient du même scénariste que la série originale, mais nous entraine cette fois à Los Angeles dans les années 30 auprès de nouveaux personnages. The Last Kingdom revient avec sa saison 4 sur Netflix, tandis que Apple TV+ propose Defending Jacob avec Chris Evans et Michelle Dockery qui cherchent à protéger leur fils accusé de meurtre.

Au niveau de la télévision britannique, Sky Atlantic lance Gangs of London de Gareth Evans (The Raid) dans laquelle Joe Cole des Peaky Blinders joue un gangster moderne. L’adaptation de Normal People arrive sur BBC Three, tandis que BBC One a un nouveau flic avec Marc Warren dans Van Der Valk. Enfin, Ricky Gervais revient sur Netflix dans la saison 2 de After Life.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 20 avril

The Midnight Gospel (saison 1 – Netflix)

Jeudi 23 avril

La Casa de las Flores (saison 3 – Netflix)

Gangs of London (saison 1 – Sky Atlantic)

Vendredi 24 avril

After Life (saison 2 – Netflix)

Love 101 (saison 1 – Netflix)

Defending Jacob (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 26 avril

Penny Dreadful: City of Angels (saison 1 – Showtime)

Vida (saison 3 – Starz)

The Last Kingdom (saison 4 – Netflix)

Normal People (saison 1 – BBC Three)

Van Der Valk (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 20 avril

The Plot Against America (mini – HBO)

Better Call Saul (saison 5 – AMC)

Mardi 21 avril

Empire (saison 6 – Fox)

Mercredi 22 avril

Little Fires Everywhere (mini – Hulu)

Boomerang (saison 2 – BET)

Sistas (saison 1 – BET)

Kate & Koji (saison 1 – ITV)

Hitmen (saison 1 – Sky One)

Jeudi 23 avril

Superstore (saison 5 – NBC)

Brooklyn Nine-Nine (saison 7 – NBC)

Will & Grace (saison 11 – NBC)

Law & Order: SVU (saison 21 – NBC)

Dimanche 26 avril

God Friended Me (saison 2 – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 11 – CBS)

When Calls The Heart (saison 7 – Hallmark)

Homeland (saison 8 – Showtime)

Trigonometry (saison 1 – BBC Two)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.