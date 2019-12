Quelles séries débutent cette semaine ? The Witcher, Soundtrack, A Christmas Carol, Good Trouble et plus

Le réveillon de Noël est dans 8 jours, mais vous pourrez commencer les célébrations dès cette semaine avec des séries TV. Freeform organise une réunion du casting de The Fosters avec un double épisode spécial Noël de Good Trouble, tandis qu’Idris Elba est de retour pour un épisode de In The Long Run sur Sky One.

En ce qui concerne la mini-série A Christmas Carol, la nouvelle adaptation du classique de Charles Dickens par le créateur de Peaky Blinders, FX la programme sous la forme d’un téléfilm de 3h, tandis que BBC le diffuse du dimanche 22 au mardi 24 à raison d’un épisode par soirée.

Netflix a plusieurs séries qui ne sont pas nécessairement festives, à commencer par l’épique adaptation de The Witcher, mais aussi la romance Soundtrack.

Enfin, signalons que USA Network programme la fin de Mr. Robot dimanche avec les deux derniers épisodes.

Nouveautés & retours

Lundi 16 décembre

Good Trouble (Special Noël – Freeform)

Sticks And Stones (saison 1 – ITV)

Mercredi 18 décembre

Soundtrack (saison 1 – Netflix)

Mad About You (saison 1b – Spectrum)

Jeudi 19 décembre

Ultraviolet (saison 2 – Netflix)

A Christmas Carol (mini – FX)

Vendredi 20 décembre

The Witcher (saison 1 – Netflix)

In The Long Run (Spécial Noël – Sky One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 16 décembre

The Neighborhood (saison 2 – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 1 – CBS)

All Rise (saison 1 – CBS)

Bull (saison 4 – CBS)

Mardi 17 décembre

Ambitions (saison 1 – OWN)

The Purge (saison 2 – USA Network)

Treadstone (saison 1 – USA Network)

The Resident (saison 3 – FOX)

Empire (saison 6 – FOX)

NCIS (saison 17 – CBS)

NCIS: Orleans (saison 6 – CBS)

FBI (saison 2 – CBS)

Gold Digger (saison 1 – BBC One)

Mercredi 18 décembre

Family Time (saison 7 – BounceTV)

Sticks And Stones (saison 1 – ITV)

Vendredi 20 décembre

For All Mankind (saison 1 – Apple TV+)

The Morning Show (saison 1 – Apple TV+)

Van Helsing (saison 4 – SyFy)

Dimanche 22 décembre

Mr. Robot (saison 4 – USA Network)

His Dark Materials (saison 1 – BBC One)

