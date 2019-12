Quelles séries débutent cette semaine ? You, Lost in Space, Dare Me, The Trial Of Christine Keeler et plus

Il fut un temps où la semaine de Noël était dédiée aux quelques épisodes spéciaux livrés par la télévision britannique. C’est toujours le cas bien entendu, et cette année est marquée par un épisode festif de Gavin & Stacey, 10 ans après la fin de la diffusion originale.

Il y a donc également beaucoup d’autres choses, comme les saisons 2 de You et Lost in Space sur Netflix. Du côté de USA Network, maintenant que Mr. Robot est terminée, la chaine câblée lance la nouvelle Dare Me, un mélange entre série adolescente et thriller noir.

Sur BBC One, en plus des épisodes spéciaux, nous pourrons découvrir la mini-série historique The Trial Of Christine Keeler qui nous ramène au cœur d’un scandale les plus connus des années 60 en Angleterre, la fameuse affaire Profumo.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 23 décembre

The Reluctant Landlord (Special Noël – Sky One)

Still Open All Hours (Special Noël – BBC One)

Mardi 24 décembre

Lost in Space (saison 2 – Netflix)

Not Going Out (Special Noël – BBC One)

Mardi 25 décembre

When Calls the Heart (Special Noël – Netflix)

Call The Midwife (Special Noël – BBC One)

Gavin & Stacey (Special Noël – BBC One)

Jeudi 26 décembre

You (saison 2 – Netflix)

Vendredi 27 décembre

The Gift (saison 1 – Netflix)

Dimanche 29 décembre

Dare Me (saison 1 – USA Network)

The Trial Of Christine Keeler (saison 1 – BBC One)

